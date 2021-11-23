Американское судно, которое везет патрульные катера класса Island для украинского флота, вскоре прибудет в Одессу. Сейчас сухогруз движется в украинских территориальных водах.

О маршрутке Ocean Grand сообщили в ВМСУ.

Катера уже получили новые имена — «Фастов» и «Сумы». Они будут выполнять боевые задачи как в Черном, так и в Азовском морях.

— Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю постоянную поддержку, оказываемую Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки в обуздание вооруженной агрессии РФ против Украины, — заявил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Ранее сообщалось, США усиливают украинский флот двумя патрульными катерами.