Пограничная служба Польши рассказала о новых попытках пересечения границы в ночное время суток.

Об этом пишет GW.

Хотя белорусские силовики отвели толпы мигрантов из окрестностей КПП «Кузницы», польские официальные лица ежедневно сообщают об инцидентах в других местах границы.

Прошлая ночь тоже была не совсем мирной. Во вторник, 23 ноября, погода в регионе испортилась - температура упала, и пошел снег, который представляет смертельную угрозу для людей, все еще находящихся по обе стороны границы.

Последующие попытки пересечь границу были пресечены солдатами и офицерами.

— Вчера, 22 ноября, было зафиксировано 174 попытки незаконного перехода через границу. В отношении 66 иностранцев сотрудники пограничной службы приняли решение об выдворении из Республики Польша. На участке, охраняемом пограничным постом в Беловежи, 50 агрессивных иностранцев пытались перейти границу, — заявили у «стражей границы».

Напомним, Евросоюз и Польша заявляют, что Турция «открыла коридор для беженцев», чем неприкрыто пользуется самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.