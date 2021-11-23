Экс-нардеп Геннадий Москаль заявил, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак является агентом спецслужб Российской Федерации.

Об этом он сказал в эфире «5 канала».

– В России в голос говорят: «Что там ваш «Тимофеев» делает?» А я говорю: «Какой «Тимофеев»? Ну так, это агентурный псевдоним Ермака в России — Тимофеев, – сказал Геннадий Москаль.

Ранее сообщалось, что в День Достоинства и Свободы, на Майдане Независимости в Киеве активисты вывесили плакат с изображением президента Владимира Зеленского и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. На плакате разместили надпись «Их ложь унижает — защитим наше достоинство».