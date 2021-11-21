Вечером 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, на Майдане Независимости в Киеве активисты вывесили плакат с изображением президента Владимира Зеленского и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

Фотографию на своей странице в Facebook опубликовал экс-нардеп Сергей Хлань.

На плакате с портретом президента и главы его Офиса разместили надпись «Их ложь унижает — защитим наше достоинство».

Отметим, что под таким лозунгом на митинг украинцев звало «Движение сопротивления капитуляции».

«Власть полтора года врали нам о «Вагнергейте», считая, что можно безнаказанно обманывать граждан. На границах Россия увеличивает присутствие собственных войск. В стране поднимает голову олигархат, несмотря на обещанную властями деолигархизацию. А на фоне пророссийского реванша власть в стране узурпирует Ермак», — отмечали в организации.

Ранее сообщалось, что жители Николаева отметили восьмую годовщину начала Революции Достоинства на Майдане Независимости митингом возле главной площади.