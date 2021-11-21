Вечером 21 ноября жители Николаева отметили восьмую годовщину начала Революции Достоинства на Майдане Независимости митингом возле главной площади.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Горожане собрались на традиционном месте, неподалеку от Соборной площади, где на протяжении трех месяцев в 2013-14 годах стоял николаевский Майдан. Собравшиеся почтили минутой молчания героев Небесной сотни, а также воинов, которые отдали свои жизни в боях на востоке Украины.

Участники мероприятия вместе вспоминали судьбоносные события конца 2013 - начала 2014 года. Присутствовали активисты Майдана, представители патриотических сил и местной власти.



Отметим, что 13 ноября 2014 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.

В этот же день, но годом ранее, на Майдане собрались первые несколько сотен протестующих. Николаевщина тоже сделала свой выбор — в областном центре горожане собрались на николаевский Евромайдан. Они в течение 92 дней отстаивали национальные интересы и европейский выбор государства.

Фото: Вячеслав Тешнер