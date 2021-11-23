Военные специалисты регулярной российской армии прибыли в «Л/ДНР», где проводят крупные учения боевиков.

Об этом информирует ГУР.

По информации, добытой разведкой, вчера в «армейских корпусах» сепаратистов началось командное обучение резерва с задействованием подразделений «силовых структур».

Контролирует маневры комплексная комиссия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. В ГУР отмечают, что пока будут проходить учения, российские пропагандисты продолжат вбрасывать фейки для опорочивания ВСУ.

Ранее сообщалось, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.