Офис президента Зеленского «фактически шантажировал» организаторов Международной конференции безопасности в Галифаксе с требованием не допустить к ней пятого президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский дипломат Константин Елисеев, пишет Главком.

Комментируя итоги конференции, Константин Елисеев отметил, что участие официальной делегации от Украины могло бы быть более существенным, «если бы не интриги со стороны Банковой».

— Возникает вопрос, насколько украинская сторона здесь активно сработала. Я тут вынужден, как говорится, добавить немного ложку дегтя. Почему? Потому что неожиданно возникла столь не очень удобная ситуация для Украины. Организаторы пригласили, естественно, официальных представителей из Киева. И, к сожалению, официальный Киев перед началом конференции начал шантажировать организаторов конференции, канадскую сторону: мол, условием участия высокой делегации будет то, если они отзовут приглашение, направленное пятому президенту Порошенко для участия в этой конференции, — сообщил Константин Елисеев.

Дипломат добавил, что организаторы конференции «на этот шантаж не пошли», приглашение не отозвали.

— И как следствие для того, чтобы, как говорится, сбалансировать участие пятого президента, в авральном порядке на эту конференцию была направлена делегация во главе с секретарем СНБО Даниловым, — констатирует дипломат.

Ранее Петр Порошенко, пребывая в Галифаксе, рассказал журналистам о главных месседжах, с которыми он приехал в Канаду.