До конца года в Николаеве разработают проект информационно-телекоммуникационной системы видеонаблюдения и видеоаналитики «Безопасный город».

Об этом рассказал управляющий делами исполнительного комитета Николаевского городского совета Андрей Волков на заседании бюджетной комиссии во вторник, 23 ноября, пишут НикВести.

На согласование комиссии вынесли технический вопрос об изменении кода расходов на изготовление проекта. Тендер был проведен еще в начале 2021 года, однако, как пояснил Андрей Волков, процесс затянулся из-за рассмотрения процедуры Антимонопольным комитетом.

Стоимость проекта составила 674 тысячи 496 гривен. Он будет предполагать монтирование системы, оснащение ее устройствами в четыре этапа.

Депутат Сергей Кантор подчеркнул, что в будущем на реализацию проекта может понадобиться серьезное финансирование.

— Я не против, я стоял у основ этого безопасного города. Я не могу рушить ребенка, которому дал жизнь. Но я акцентирую ваше внимание на том, что это большой проект, а потому будьте готовы, что в бюджете-2022, 2023 и так далее будет нужно закладывать деньги на реализацию этого проекта, — сказал Сергей Кантор.

Депутат Марина Мазанко поинтересовалась, на чьем балансе будет находиться данная система и в какие суммы будет обходиться ее содержание.

— У нас система «Безопасного города» в каком-то виде уже работает некоторое время. Она находится на балансе коммунального предприятия «Городской информационно-вычислительный центр». Все следующие камеры, программное обеспечение, которое необходимо для функционирования этой системы, будут поставлены на баланс коммунального предприятия и будут в нем находиться и обслуживаться, — сказал управделами исполкома.

Он добавил, что сейчас коммунальное предприятие финансируется в размере около 700-800 тысяч гривен в год. Сейчас в дополнительных расходах система не нуждается.

— Эта сумма будет корректироваться в зависимости от этапов и объемов внедрения программного комплекса. Когда мы его смонтируем, тогда будет понятно, и мы будем вносить коррективы. Сейчас закладывать расходы, пока система не смонтирована, мы не будем, — добавил он.

В итоге большинство депутатов поддержали вопрос. Воздержались Сергей Кантор и Светлана Бабарика.

Ранее исполнительный комитет Николаевского горсовета объявил торги на закупку 89 комплектов уличных видеокамер. Ориентировочная стоимость комплектов — 3 миллиона 685 тысяч гривен. Начало аукциона запланировано на 22 ноября. В 89 комплектов входят 144 видеокамеры, 100 из которых имеют функцию распознавания автомобильных номеров.