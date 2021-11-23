Николаевский архитектор Евгений Мавродиев призвал городскую власть поддержать инвестора в желании создать индустриальный парк на базе закрытого завода ЧСЗ.

Позицию относительно строительства индустриального парка, которое уже не первый год пытается начать компания «НАВАЛЬ-ПАРК» архитектор опубликовал на своей странице в Facebook.

По его мнению, николаевские власти делают все, чтобы снова выгнать инвестора из города.

— К большому сожалению уж очень легко наш городок расправляется с инвесторами любого уровня, – пишет Евгений Мавродиев.

В частности, архитектор привел пример херсонской «Фабрики», которую инвесторы изначально планировали построить в Николаеве. По его словам, тогда городские власти создали максимально недружелюбные условия для инвесторов, тем самым оказав большую услугу соседнему региону.

— ТРЦ «Фабрика» построили в Херсоне, а мог быть в Николаеве. Порт «Южный» появился в Одесской области, а мог быть в Николаевской. «Японский мост» уже пару раз был так близок к нам, но ускользал и этот инвестиционный потенциал, – написал Евгений Мавродиев.

По его мнению, городские власти не выдают разрешение на строительство индустриального парка в Николаеве, поскольку 200 гектар земли в центре города можно выгодно продать собственнику активов на данном участке.

Кроме этого Евгений Мавродиев возмутился, что вопрос выкупа муниципальной земли так и не был вынесен на рассмотрение сессии Николаевского городского совета. В то же время архитектор отмечает готовность компании «НАВАЛЬ-ПАРК» выкупить землю, заплатив сразу всю сумму в городской бюджет.

— Вот смотрите, 200 гектаров земли, на которой размещены объекты недвижимого имущества, коммуникации и инженерные сооружения, и на всё это есть зарегистрированное право собственности в Государственных реестрах и собственник тот самый «НАВАЛЬ-ПАРК» со своим публичным проектом и открытыми, как говориться, картами. Это пять тысяч рабочих мест для николаевцев и главное четкая, простая и понятная Инвестиционная программа и очень простое желание: получить решение сессии депутатов городского совета о выкупе данного земельного участка!, – возмутился архитектор.

Евгений Мавродиев также обратился к депутатам Николаевского городского совета с просьбой обратить внимание на данный вопрос. Архитектор указал, что компания «НАВАЛЬ-ПАРК» готова за собственные средства провести замену и перенос коммунальных сетей, а также построить дополнительный ж/д мост.

Ранее НикВести выпустили интервью с руководителем компании «НАВАЛЬ-ПАРК» Александром Юрковым, который рассказал, что индустриальный парк на территории ЧСЗ позволит решить транспортную проблему и привлечь инвестиции.