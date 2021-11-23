Депутаты Николаевского городского совета изучат необходимость создания наблюдательных советов при коммунальных предприятиях.

Соответствующее решение поддержала комиссия горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства во вторник, 23 октября, пишут НикВести.

В частности, на рассмотрение депутатов был вынесен вопрос по созданию наблюдательных советов при коммунальных предприятиях города. Обсуждая этот проект решения, члены комиссии подняли вопрос необходимости начисления заработной платы работникам набсоветов.

Депутат городского совета Максим Невенчанный считает, что работникам набсоветов необходимо платить зарплату для того, чтобы минимизировать коррупционные риски.

— Какая основная идея наблюдательного совета? Она заключается в том, чтобы смотреть за тем, чтобы руководство компании не занималось хищениями. Наблюдательный совет создается с целью того, чтобы не допустить сегодняшним директором, чтобы предприятие двигалось совершенно не в ту сторону, чтобы сегодня не было подыгрывания в интересах какого-то департамента. Если взять туда людей с улицы, без денег, без ничего, которые будут тратить 25% своего времени, что произойдёт? Произойдет формальное соблюдение закона. Вроде наблюдательный совет есть, так как денег у них нет – их всех прикормили с темок и схемок, и будет все нормально, никто ничего не будет замечать. Если же будет оплата, то, я вас уверяю, это будет влиять и на принятие решений директором, – сказал Максим Невенчанный.

После обсуждения вопроса, депутаты проголосовали за основу проект решения по созданию наблюдательных советов при коммунальных предприятиях Николаевского городского совета. После чего они поддержали создание рабочей группы, которая детально изучит и отработает данный проект решения. В неё включили депутатов городского совета, представителей Департамента жилищно-коммунального хозяйства и управления коммунального имущества.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что наблюдательные советы будут контролировать работу таких коммунальных предприятий как водоканал, облтеплоэнерго и электротранс.