Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что наблюдательные советы будут контролировать работу таких коммунальных предприятий как водоканал, облтеплоэнерго и электротранс.

Об этом он рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

Как известно, ранее городской голова Александр Сенкевич заявлял о планах создать наблюдательный совет, который будет контролировать работу директоров коммунальных предприятий в Николаеве.

По словам мэра, такие набсоветы создадут для контроля, как минимум, трех коммунальных предприятий. В частности, «Николаевводоканала», «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевэлектротранса».

— Мы обязательно сделаем это на трех предприятиях. Сейчас депутаты втянутся в работу, поймут как работают сессии, комиссии и мы обязательно сделаем, как минимум, на трех больших предприятиях — это «Николаевводоканал», «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевэлектротранс». Мы сделаем наблюдательные советы, чтобы никто не говорил, что Сенкевич узурпировал власть. Нужно изучать все составляющие успеха предприятия или организации. Поэтому нужно вникать и в финансирование, и в его результат, и в работу руководителя предприятия. Нужно все исследовать и один Сенкевич это делать не будет. Нужно, чтобы депутаты и общественность приобщались, потому что это предприятия налогоплательщиков, а не мои личные. Главное, чтобы это не осталось лозунгом, а потом никто ничего не контролирует, никто ничего не делает, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили, что вместе с полицейскими раскрыли схему присвоения должностными лицами средств коммунального предприятия «Николаевводоканал».