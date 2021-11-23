Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили улучшилось.

Об этом заявил член медицинского совета Сандро Цискаридзе, сообщает Корреспондент.

По его словам, общая тенденция состояния здоровья Саакашвили положительна, однако некоторые неврологические расстройства еще предстоит вылечить.

— Я не могу рассказать вам подробностей, потому что это определенные медицинские детали, которые неэтично обсуждать в широкой аудитории. Общая тенденция положительна, хотя некоторые неврологические расстройства остаются, на устранение которых, конечно, нужно время, — сказал Сандро Цискаридзе.

В то же время насчет судебного заседания по делу Михеила Саакашвили, которое должно состояться через несколько дней, медики пока не могут сказать, сможет ли Михеил Саакашвили присутствовать на процессе.

Ранее мать политика говорила, что тот едва передвигает конечность и испытывает трудности с координацией.