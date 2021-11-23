Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса Главы государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ростислав Шурма в должности будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса Президента. Он стал преемником Юлии Свириденко, которая в ноябре была назначена первой вице-премьеркой — министеркой экономики.

Среди приоритетных задач он назвал подготовку программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности.

До назначения Шурма был гендиректором завода «Запорожсталь» (2012 — 2019), входящего в группу «Метинвест» Рината Ахметова.

Также новый заместитель работал финансовым директором Макеевского металлургического завода (Метинвест), заместителем директора металлургического дивизиона Метинвест.

Являлся членом наблюдательного совета Мариупольского металлургического комбината («Метинвест»), председателем наблюдательного совета завода «Промет» (Болгария, «Метинвест»), членом совета директоров «Метинвест-Траметал» (Италия).

Был главой Запорожской региональной организации партии «Оппозиционный блок». В мае 2021 года он был назначен членом наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Напомним, вечером 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, на Майдане Независимости в Киеве активисты вывесили плакат с изображением президента Владимира Зеленского и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.