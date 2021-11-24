Украина на границе с Беларусью начала специальную пограничную операцию «Полесье».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Спецоперация координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.
Отмечается, что сегодня на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину.
— Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась, — отметил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко.
Главная задача операции — не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.
Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.
В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.
Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.
Напомним, Евросоюз и Польша заявляют, что Турция «открыла коридор для беженцев», чем неприкрыто пользуется Александр Лукашенко.
Украина на границе с Беларусью начала специальную пограничную операцию «Полесье».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Спецоперация координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.
Отмечается, что сегодня на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину.
— Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась, — отметил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко.
Главная задача операции — не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.
Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.
В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.
Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.
Напомним, Евросоюз и Польша заявляют, что Турция «открыла коридор для беженцев», чем неприкрыто пользуется Александр Лукашенко.