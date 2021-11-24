Самопровозглашенные власти Беларуси признали «экстремистскими материалами» телеграмм-канал и социальные сети старейшего издания страны «Наша Нива».

Об этом пишет Радио Свобода.

Решение предусматривает до 7 лет лишения свободы любому, кто опубликует или перепостит материалы «Нашей Нивы».

23 ноября «Нашей Ниве» исполнилось 115 лет. Это самое старое издание Беларуси.

Напомним, ранее в Беларуси признали экстремистским формированием и запретили деятельность на территории страны интернет-ресурсы «Белсата».