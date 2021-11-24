Мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог по делу об участии в преступной организации и присвоении земель города.

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда TheБабелю сообщили, что залог в размере 30,2 миллиона гривен был внесен на счет вчера вечером, 23 ноября.

На прошлой неделе, 17 ноября, коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила залог для Геннадия Труханова, определенный следственным судьей ВАКС — 30 213 300 гривен. У Труханова было 5 дней на его внесение, иначе суд должен был бы избирать меру пресечения заново. Прокуроры же требовали отправить мэра в СИЗО с возможностью выхода под залог в 120 миллионов гривен.

Напомним, что следствие утверждает, что в 2015—2019 годах Труханов вместе с другими чиновниками одесской мэрии помог незаконно передать под застройку шесть участков коммунальной земли общей площадью 15,9 гектара. Общий ущерб для городского бюджета от действий преступной организации оценивают в 689 миллионов гривен. В преступной организации было 16 человек, из них пятеро — чиновники. Все они, вероятно, действовали под руководством известного бизнесмена Владимира Галантерника. Детективы НАБУ вручили подозрение 10 фигурантам дела о хищениях земельных участков в Одесской области, по которому подозреваемым проходит мэр Геннадий Труханов.