В Полтавской области одного из работников «Полтававодоканала» во время исполнения служебных обязанностей ранили ножом. Бригада приехала ликвидировать незаконное подключение к сети водоснабжения.

Об этом сообщает poltavske.tv.

Инцидент произошел 23 ноября в Полтаве в поселке Дублянщина. Во время выезда в частный сектор был ранен слесарь «Полтававодоканала».

Работники проводили плановые работы по отключению должников на улице Безверницкой. Там они обнаружили незаконное подключение к сети водоснабжения. Владелец домохозяйства отреагировал неадекватно и ранил ножом слесаря. Мужчину забрали в больницу.

По словам спикера Полтавского районного управления полиции Василия Зуба, в полицию о нападении сообщил коллега потерпевшего. Однако когда стражи порядка прибыли на вызов, оказалось, что раненый отказался писать заявление и давать объяснения, поэтому уголовное производство по этому факту не открывали. Продолжается проверка.

Напомним, что в Кривом Роге двое несовершеннолетних парней посреди улицы жестоко избили местную жительницу, изнасиловали, затем забрали ее мобильный телефон и скрылись.