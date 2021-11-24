Турецкие демонстранты требовали отставки правительства в связи с экономическим кризисом и крахом турецкой лиры до исторического минимума.

Об этом пишет EVZ.

Несогласные с курсом властей люди вышли на протесты в крупнейших городах страны. Их лозунгами стал возгласы «Правительство, в отставку!», «АКП (правящая партия, - прим) в могиле, люди у власти!»

Турецкая лира упала на 15% 23 ноября, во второй худший день в истории, после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил в защиту недавнего резкого снижения ставок и пообещал выиграть «свою экономическую войну за независимость», несмотря на критику и широко распространенные просьбы об изменении курса.

Лира просела до 13,45 за доллар, достигнув рекордного минимума. В этом году национальная валюта Турции потеряла 45% своей стоимости, а также зафиксировала снижение почти на 26% с начала прошлой недели.

Во вторник на платформе Twitter было распространено более 260 тысяч сообщений, призывающих Эрдогана и партию власти уйти в отставку. С другой стороны, сторонники AKP написали более 300 тысяч постов, в которых говорилось: «Мы с нашим государством».

Президент Турции Рейджеп Эрдоган оказал давление на Центральный банк, чтобы тот развернулся в сторону агрессивного цикла смягчения, нацеленного, по его словам, на увеличение экспорта, инвестиций и рабочих мест — даже несмотря на то, что инфляция из-за этого возрастала почти до 20%, существенно снижая доходы обычных граждан.

Многие экономисты назвали снижение ставок безрассудным, а оппозиционные политики призвали к немедленным выборам.

Как сообщалось, этой весной также наблюдалось падение лиры из-за того, что глава турецкого центрального банка Сахат Кавчиоглу пообещал жесткую денежно-кредитную политику.