Шведские депутаты проголосовали за то, чтобы сделать Магдалену Андерссон первой женщиной-премьер-министром страны.

Об этом передает Euronews.

Андерссон, нынешний министр финансов, должна была заменить Стефана Лёвена на посту премьер-министра, но до вторника не могла заручиться достаточной поддержкой среди депутатов.

Однако после нескольких дней интенсивных переговоров лидер социал-демократов получила недостающие голоса в парламенте. Так, с Левой партией удалось договориться вчера вечером. А другой союзник, Центристская партия, уже заявила, что ее законодатели воздержатся от голосования против Андерссон

Согласно шведской конституции, назначение премьер-министра допускается, если парламентское большинство - минимум 175 депутатов - не против кандидатуры. Социал-демократы (Андерссон из этой политсилы) в настоящее время занимают 100 мест, а зеленые - 16 мест. Вместе со своими союзниками у них 174 места.

Напомним, прежний премьер-министр Швеции Стефан Лёвен потерял власть в результате вотума недоверия.