Депутаты Николаевского областного совета поддержали передачу здания и имущества бывшего санатория «Дубки» областной детской клинической больнице для реабилитации онкобольных детей и детей, переболевших коронавирусом.
Соответствующее решение было принято на сессии областного совета в среду, 24 октября, пишут НикВести.
В ходе обсуждения депутат областного совета от партии «За майбутнє» и руководитель КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Александр Плиткин призвал депутатов поддержать решение о передаче санатория «Дубки» на баланс медучреждения. По его словам, это решение поможет заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и получить финансирование на медицинскую реабилитацию детей, переболевших коронавирусом.
— Кроме того, в реабилитации после коронавируса нуждаются все пациенты, а особенно дети. И если как можно раньше начнется реабилитация, то будет лучше для пациента, поскольку идет восстановление и меньший риск перехода в хроническое заболевание. Если санаторий поступит на баланс областной детской больницы, то мы на протяжении недели готовы туда въезжать и начинать работу, – сказал Александр Плиткин.
«За» соответствующее решение проголосовали 49 депутатов, двое – воздержались и ещё два депутата – против.
Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева призвала депутатов поддержать передачу санатория «Дубки» в КНП «Николаевская областная детская клиническая больница».
Напомним, что депутаты областного совета рассматривали данный проект решения в сентябре 2021 года, однако тогда не хватило голосов для передачи «Дубков» больнице под реабилитацию детей. По мнению Анны Замазеевой «провальное» голосование показало политические амбиции части депутатского корпуса.
Депутаты Николаевского областного совета поддержали передачу здания и имущества бывшего санатория «Дубки» областной детской клинической больнице для реабилитации онкобольных детей и детей, переболевших коронавирусом.
Соответствующее решение было принято на сессии областного совета в среду, 24 октября, пишут НикВести.
В ходе обсуждения депутат областного совета от партии «За майбутнє» и руководитель КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Александр Плиткин призвал депутатов поддержать решение о передаче санатория «Дубки» на баланс медучреждения. По его словам, это решение поможет заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и получить финансирование на медицинскую реабилитацию детей, переболевших коронавирусом.
— Кроме того, в реабилитации после коронавируса нуждаются все пациенты, а особенно дети. И если как можно раньше начнется реабилитация, то будет лучше для пациента, поскольку идет восстановление и меньший риск перехода в хроническое заболевание. Если санаторий поступит на баланс областной детской больницы, то мы на протяжении недели готовы туда въезжать и начинать работу, – сказал Александр Плиткин.
«За» соответствующее решение проголосовали 49 депутатов, двое – воздержались и ещё два депутата – против.
Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева призвала депутатов поддержать передачу санатория «Дубки» в КНП «Николаевская областная детская клиническая больница».
Напомним, что депутаты областного совета рассматривали данный проект решения в сентябре 2021 года, однако тогда не хватило голосов для передачи «Дубков» больнице под реабилитацию детей. По мнению Анны Замазеевой «провальное» голосование показало политические амбиции части депутатского корпуса.