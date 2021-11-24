Депутаты Николаевского областного совета поддержали передачу здания и имущества бывшего санатория «Дубки» областной детской клинической больнице для реабилитации онкобольных детей и детей, переболевших коронавирусом.

Соответствующее решение было принято на сессии областного совета в среду, 24 октября, пишут НикВести.

В ходе обсуждения депутат областного совета от партии «За майбутнє» и руководитель КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Александр Плиткин призвал депутатов поддержать решение о передаче санатория «Дубки» на баланс медучреждения. По его словам, это решение поможет заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и получить финансирование на медицинскую реабилитацию детей, переболевших коронавирусом.

— Кроме того, в реабилитации после коронавируса нуждаются все пациенты, а особенно дети. И если как можно раньше начнется реабилитация, то будет лучше для пациента, поскольку идет восстановление и меньший риск перехода в хроническое заболевание. Если санаторий поступит на баланс областной детской больницы, то мы на протяжении недели готовы туда въезжать и начинать работу, – сказал Александр Плиткин.

«За» соответствующее решение проголосовали 49 депутатов, двое – воздержались и ещё два депутата – против.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева призвала депутатов поддержать передачу санатория «Дубки» в КНП «Николаевская областная детская клиническая больница».

Напомним, что депутаты областного совета рассматривали данный проект решения в сентябре 2021 года, однако тогда не хватило голосов для передачи «Дубков» больнице под реабилитацию детей. По мнению Анны Замазеевой «провальное» голосование показало политические амбиции части депутатского корпуса.