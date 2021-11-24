Правительство выделило 175 миллионов гривен на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации социального характера на границе с Беларусью.

Решение приняли на заседании Кабмина в среду, 24 ноября.

Госпогранслужба из специального фонда получит 66,9 миллионов гривен, а Нацгвардия — 108,1 миллионов гривен.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, оперативная обстановка на украинско-белорусском участке границы в пределах Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей значительно усложнилась.

Для выполнения задач, связанных с усилением наиболее уязвимых участков границы Украины с Республикой Беларусь с передислокацией из других регионов в первой волне привлечено около 3098 военнослужащих Государственной пограничной службы и 859 военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, привлечено около 390 единиц техники в том числе авиационной.

Во второй и третьей волнах к выполнению задач планируется привлечь Администрацией Государственной пограничной службы 1555 военнослужащих, 193 единицы военной техники, Национальной гвардией 6993 военнослужащих, а также более 100 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что Украина на границе с Беларусью начала специальную пограничную операцию «Полесье».