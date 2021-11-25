Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в очередном послании к своим сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом и доказать свою невиновность.

Послание экс-президент передал через адвоката Нику Гварамию, с которым он встречался накануне в военном госпитале в городе Гори, сообщает Цензор.НЕТ.

— В суде Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии, – прим.) у меня нет никаких шансов достичь справедливости. Я снова повторяю свое предложение, что готов предстать перед справедливым независимым судом и отстаивать там свою правду, – пишет Михеил Саакашвили.

Экс-президент Грузии также считает, что вопросом его освобождения должна заниматься инициативная группа, которая, с одной стороны, будет учитывать главные политические цели оппозиции, а с другой, – координировать кампанию его освобождения.

Михеил Саакашвили также пишет, что не видит себя «ни в какой конфигурации будущей власти». В заключение своего послания он заявляет, что предстоящие недели будут очень важны для Грузии.

— Если мы сможем консолидировать свои силы, сохраним политическое настроение, увеличим количество участников борьбы, мы достигнем цели и достигнем победы. Пока любая пауза действующей властью будет воспринята как наше поражение, которое физически убийственно для меня и для нашей родины, поэтому ни шагу назад и активность, активность и еще раз активность, – написал Михеил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили улучшилось.