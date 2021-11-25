В селе Рыбаковка Коблевской громады началась реализация проекта «Безпечне село» в рамках конкурса бюджета участия, организованного Коблевским сельсоветом.

Подрядная организация из Николаева приступила к прокладке волокна и установке оборудования, сообщает издание «О Коблево».

Стоимость проекта 99 тысяч. Он предусматривает установку камер видеонаблюдения с монтажными работами.

– Регистратор будет находиться в сельсовете, дальше каждый человек, который будет иметь доступ, сможет смотреть как на компьютере, так и в телефоне видео. Глава сельсовета либо глава безопасности может иметь доступ. Ip-камеры фирмы Dahua обеспечат высокое качество изображения, то есть лицо человека, что он делает, полностью все можно разглядеть, – рассказал представитель фирмы C&NT Юрий Карбовский

Всего установят восемь видеокамер в наиболее людных местах села. Это торговые точки, школа, амбулатория и здание администрации. Места были определены жителями Рыбаковки как наиболее приоритетные, рассказывает начальник отдела экономического развития и инвестиций Елена Ильичева. Также установят видеорегистраторы, которые будут подсоединены через сеть интернет к полиции и Коблевскому сельсовету.

Напомним, что в Николаеве в ночь на 15 ноября неизвестный собирался ограбить кассу АЗС, угрожая работнице ножом — когда она сказала ему о видеонаблюдении, злоумышленник попытался скрыться.