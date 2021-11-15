В ночь на 15 ноября неизвестный собирался ограбить кассу АЗС, угрожая работнице ножом — когда она сказала ему о видеонаблюдении, злоумышленник попытался скрыться.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

На видео видно, что мужчина в медицинской маске и капюшоне угрожал оператору АЗС через окошко, требуя отдать деньги из кассы. Женщина предупредила его, что все фиксируется на камеру. После этого преступник скрылся.

Утром полицейские доставили его в участок, где следователи отделения полиции №2 Николаевского районного управления полиции задержали 29-летнего мужчину в порядке статьи 208.

Ему уже вручили подозрение по части 1 статьи 187 «Разбой», мужчине грозит до 7 лет тюрьмы. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Напомним, в конце октября Центральный районный суд Николаева начал судебное разбирательство в отношении 33-летнего горожанина, который обвиняется в ограблении и убийстве.