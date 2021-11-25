Республика Молдова обратилась к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки природного газа, пообещав оплатить газ, потребленный с октября по ноябрь, до 26 ноября.

Об этом информирует Timpul.

Представители российского концерна заявили, что согласны с соответствующей просьбой. В «Газпроме» привели пояснение, что рассчитывают «на полное выполнение» будущих договорных обязательств.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спину объяснил, что на оплату задолженностей перед Российской Федерацией уйдут 78,9 миллионов доллларов.

Напоминим, «Газпром» проинформировал власти Кишинева о прекращении подачи природного газа в случае, если в течение 48 часов он не получит причитающуюся оплату за уже поставленное топливо.