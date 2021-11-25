Команда Bellingcat не остановилась на расследовании про «вагнеровцев», они продолжают изучать украинскую повестку. Новой темой работы гражданских расследований станут взрывы на украинских военных складах.

Такую информацию от Христа Грозева получил Дмитрий Гордон.

Интервьюер напомнил, что Bellingcat уже имели опыт с диверсиями на военных складах,

— Христо Грозев расследовал вместе с Bellingcat взрывы на военных складах в Чехии и Болгарии, — начал Дмитрий Гордон.

Телеведущий Василий Голованов прервал его и напомнил, что потери от взрывов на украинских складах оценивают в миллиард долларов.

— Христо Грозев считает, что тут российский след, склады взрывали для недопущения усиления украинской армии. Взрывали склады и в Европе, вооружение, которое должны были перенаправить в Украину. Это тоже российский след, — закончил журналист.

Стоит отметить, что сам Христо Грозев в интервью журналистке «Новой газеты» Юлии Латыниной заявлял, что его коллеги намереваются написать ряд материалов на основании информации, полученной в ходе подготовки расследования об операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

Напомним, Христо Грозев несколько месяцев уже говорил о планах Bellingcat на расследование про взрывы военных складов на территории Украины в 2014-2018 годах.