В Херсонской области случилась стычка между депутатами Бехтерского сельсовета Владимиром Каминским и Алексеем Кручером. Первый обвиняет второго в нападении без предупреждения.

Об этом пишет херсонский ресурс «Новый день».

В комментарии для издания Каминский рассказал свою точку зрения на конфликт.

— После завершения очередной сессии сельсовета группа депутатов с сельским головой уехала в кафе в комплексе отдыха «Ива». Там ко мне подошел депутат Алексей Кручер, и спросил, знаю ли я в Железном Порту его соседа по даче. Я ответил, что знаю, потому что знаю в поселке всех, и все знают меня. В ответ Алексей выплеснул мне горячий чай на голову и ударил кулаком в лицо. Я не стал устраивать потасовку — сел в машину, да и уехал из кафе. А потом действительно обратился в полицию, — заявил Владимир Каминский.

Причиной агрессии своего коллеги он назвал неуравновешенное состояние.

— Ведь до этого мы с Алексеем Кручером не конфликтовали. Единственное, в чем он выражал недовольство, так это тем, что его сосед предоставил камеру видеонаблюдения для установки в здании сельсовета. Но для этого была причина: замок на дверях сельсовета некоторые хулиганы несколько раз заливали клеем. Я не знаю, принимал ли Алексей в тот день алкоголь или наркотики, но мне лично он тогда показался неадекватным, — добавил сельский политик.

Однако в самом сельсовете и вовсе не подтверждают факт драки, упоминая лишь, что это «дело частное», а значит депутаты разберутся своими силами.

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