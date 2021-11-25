Министерство здравоохранения Турции подало заявку на одобрение своей инактивированной вакцины Turkovac для экстренного применения.

Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

— Была подана заявка на получение разрешения для использования нашей отечественной вакцины Turkovac, – заявил он.

По словам Фахреттина Коджи, в министерстве надеются, что вакцину смогут применять во всем мире для борьбы с коронавирусом еще до конца 2021 года.

Вакцину Turkovac разработали ученые из университета Эрджияс в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB) при Минздраве Турции. Сейчас завершается третья фаза клинических испытаний.

Напомним, что Индонезия первой в мире одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса американской компании Novavax. Эта вакцина не нуждается в хранении при экстремально холодных температурах.