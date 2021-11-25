Новым президентом Интерпола на четыре года избради кандидата из ОАЭ Ахмеда Нассера Аль-Раиси. Журналисты писали о его замешанности в пытках.

Об этом передает France 24.

Личность генерала с Аравийского полуострова одобрили 68,9% стран-членов организации.

Авторитетные издания и депутаты Европарламента сигнализировали, что Аль-Раиси может быть причастен к пыткам политических заключенных, в частности, подобные обвинения выдвигались во Франции и Турции.

Трое евродепутатов даже составили обращения к Интерполу, чтобы остановить назначение. Однако письмо ни на что так и не повлияло.

— Избрание генерала Аль-Раиси взорвет миссию и репутацию Интерпола и серьезно повлияет на способность организации эффективно выполнять свою миссию, — сказано в тексте.

Как сообщалось, Интерпол создал базу данных семейной ДНК для выявления пропавших без вести.