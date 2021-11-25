Глава Минздрава Грузии Катерина Тикарадзе заявила, что здоровья экс-президента Михеила Саакашвили позволяет ему продолжить лечение в военном госпитале Гори, а вот нужды вывозить политика на лечение в другую страну якобы нет.

Об этом пишет портал Грузия Online.

По словам чиновницы, Саакашвили идет на поправку после длительной голодовки.

— Состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы пациент продолжал лечение за границей, — разъяснила глава ведомства.

По ее словам, в министерстве не заинтересованы в мнении независимых экспертов, а будут полагаться только на выводы правительственных медиков.

— У этого пациента есть несколько врачей, которые руководят им непосредственно у его кровати, и для меня гораздо компетентнее будет оценка тех врачей, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, а не тех, которые ни разу не видели пациента, — проговорила Катерина Тикарадзе.

Ранее сообщалось, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в очередном послании к своим сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом и доказать свою невиновность.