Сегодня, 25 ноября, Харьковский областной совет принял Комплексную программу «Развитие и функционирование украинского языка как государственного в Харьковской области на 2022-2025 годы».

«За» соответствующее решение проголосовало 87 депутатов облсовета, сообщается на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

— Очень хорошо, что имплементация языкового законодательства теперь будет иметь прекрасное, успешное распространение в Харьковской области. Принятие областной программы — это, в первую очередь, выполнение конституционных норм. Это большой подарок Харьковской области, мощный, успешный голос Слобожанщины для всех уголков Украины. Для молодежи, которая спешит сюда на учебу, для людей старшего поколения, для интеллигенции, для наших международных партнеров и каждого, кто болеет за то, чтобы Украина оставалась целостной, единой, имеющей успешное и прекрасное будущее. Я очень рад, что и облгосадминистрация, и областной совет системно подошли к подготовке этого документа. Я думаю, что каждый из вас, кто принимал участие в рассмотрении этого документа, отметил профессиональный и профессиональный подход, — сказал во время выступления на сессии Харьковского областного совета уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.