Новым главой румынского правительства избрали отставного генерала Николае Чуке. Он успел поруководить Минобороны два года к ряду.

Об этом информирует Digi24.

Кандидатуру Чуке одобрили большинство депутатов и отдали за него 318 голосов.

Румыния несколько месяцев находилась в подвешенном состоянии без правительства, так как прежний премьер-министр Флорин Кыцу был отправлен в демиссию вотумом недоверия.

В новом правительстве основными игроками станут три партии: Национал-либеральная, социал-демократы и Демократический союз венгров Румынии.

— Я осознаю возложенную на меня ответственность и услышал рекомендации оппозиции. Мы сделаем все возможное, чтобы в центре внимания власти был гражданин Румынии, чтобы преодолеть кризис, связанный с коронавирусом. Прошу вас дать нам возможность взяться за дело, — выступил с речью последний премьер-министр Румынии.

Ранее сообщалось, румынское правительство ушло в отставку из-за провалов с пандемией.