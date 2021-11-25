Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что места для строительства двух новых гражданских аэропортов на востоке Украины уже определены — в министерстве ожидают окончательное подтверждение от ВСУ.

Об этом он сказал во время выступления на форуме «Большое Строительство: Авиация. Туризм», передает Укринформ.

— Уже эти точки определены, мы достаточно скоро их презентуем, но ждем окончательного подтверждения от военных. Мы время не теряем. Сейчас проходят все предпроектные работы, — сказал Александр Кубраков.

По его словам, планируется, что один аэропорт будет построен на юге Украины ближе к Мариуполю, но не в самом Мариуполе, потому что город расположен достаточно близко к линии разграничения.

Второй аэропорт планируют построить между Краматорском и Славянском.

Кроме того, глава Мининфраструктры рассказал, что строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Закарпатье может начаться в середине следующего года.

— Есть уже все соответствующие документы на землю. Я надеюсь, что в середине следующего года мы приступим непосредственно к строительству взлетно-посадочной полосы возле города Мукачево. Это будет главный аэропорт Закарпатья, — резюмировал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Министерству инфраструктуры проработать и предоставить предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки.