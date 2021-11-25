Правительство Великобритании заявило, что осьминоги, крабы и омары — разумные существа и способны чувствовать боль. Это может включить их в сферу действия закона о защите животных.

Об этом пишет hromadske.

Такое решение правительства появилось после независимого исследования Лондонской школы экономики (LSE), признавшего осьминогов, крабов и омаров разумными существами, способными испытывать боль и страдания.

— После анализа более 300 научных исследований мы пришли к выводу, что головоногих моллюсков и десятиногих ракообразных следует рассматривать как разумных, а значит, включить в сферу действия закона о защите животных, — заявил доктор Джонатан Бирч, доцент Центра философии естественных и социальных наук LSE.

В частности, исследователи рекомендуют отказаться от порезов, удаления когтей и глазных кончиков, продажи живых десятиногих ракообразных неспециалистам, а также экстремальных методов убоя, например отваривание без оглушения.

Ранее десятиногих ракообразных, в частности крабов, омаров, раков и креветок, а также головоногих моллюсков, осьминогов и каракатиц не признавали нуждающимися в защите по закону о защите животных. Однако теперь правительство планирует расширить его сферу действия.

— Науке теперь ясно, что десятиногие и головоногие моллюски могут испытывать боль, и поэтому совершенно правильно, что они подпадают под действие этого жизненно важного закона, — сказал министр защиты животных Великобритании Зак Голдсмит.

В июне Консервативный фонд благосостояния животных Великобритании уже предлагал включить ракообразных и головоногих в сферу действия закона о защите животных.

По данным фонда, ежегодно Великобритания вылавливает примерно 73 600 тонн ракообразных и 12 100 тонн головоногих моллюсков. Если омаров и осьминогов включат в законопроект, это будет означать, что должна измениться политика по отлову этих животных.

Напомним, ранее морские биологи впервые сняли ясли осьминога.