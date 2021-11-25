Президент Украины Владимир Зеленский обговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель шаги, которые предпринимает Украина для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом информирует вечером, 25 ноября, пресс-служба Офиса президента.

— Собеседники согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по вопросу локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики, — указывается в сообщении.

Стороны также отметили необходимость продолжения работы в Нормандском формате.

На сайте главы немецкого правительства сообщается, что собеседники говорили о ситуации с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.

— Канцлер Меркель подчеркнула свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что покушение на них не останется без последствий, — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель договорились продолжать мирное урегулирование в «нормандском формате» и выполнение минских договоренностей.

Напомним, ранее Ангела Меркель выразила сожаление о том, что саммит в Нормандском формате не состоялся.