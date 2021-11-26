Украина, Франция и Германия продолжают настаивать на необходимости проведения встреч в Нормандском формате для поиска разрешения ситуации на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Мы настаиваем на необходимости честной дискуссии четырех стран Нормандского формата, чтобы оживить процесс мирного урегулирования. Россия, Украина, Германия и Франция должны сесть за стол переговоров. Желательно на уровне лидеров стран, — сказал Дмитрий Кулеба на закрытой онлайн-дискуссии с французскими политологами и журналистами.

Он отметил, что российскому президенту Владимиру Путину ранее предлагали провести саммит Нормандского формата не только украинская сторона, но и президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель. Однако россияне от всех встреч отказываются.

— Министры ФРГ Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан приложили максимум усилий, чтобы привлечь российского министра Сергея Лаврова на встречу. Если бы он согласился, я был бы готов провести с ним откровенный разговор о том, как вывести Минский процесс из тупика, в который его завела Россия, — сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее Ангела Меркель выразила сожаление о том, что саммит в Нормандском формате не состоялся.