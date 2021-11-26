Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин «не снимает с повестки дня» вопрос уничтожения Украины.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Право на владу на 1+1», пишет Новое время.

Алексей Данилов сказал, что этот вопрос стоит в РФ с 2008 года, когда глава Кремля в разговоре с Джорджем Бушем заявил, что «такой страны нет, это наша страна, мы должны тут наводить порядок, отдайте ее нам». Секретарь СНБО отметил, что с того времени ничего не поменялось.

— Единственное, что поменялось, — мир наконец понял, что происходит, кто тут имеет желание напасть на Украину. Все маски в последнее время сняты. После того, как… наши партнеры немцы и французы сделали громкое заявление о том, что происходит на наших границах… всему миру стало известно, кто этим вопросом занимается, — отметил Алексей Данилов.

По его словам, Украина готова к возможному вторжению, а то, «будет ли война — вопрос открытый».

— У Путина большое желание сесть за стол переговоров с [президентом США Джо] Байденом, желательно в этом году, и договориться, что он тут будет хозяйничать… Сейчас эта истерия, которая нагнетается РФ… все в контексте того, что они должны договориться. Если они не договорятся, тяжело сказать, какими будут действия Путина, — считает Алексей Данилов.

Также секретарь СНБО уточнил, существует ли угроза вторжения РФ в Украину:

— Угроза, пока есть РФ, есть всегда. Я ни разу не говорил, что угроз нет. Речь идет об [отсутствии угроз] прямого вторжения. Для того, чтобы делать прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня еще нет. Будут ли они завтра — будем смотреть, анализировать… Страна готовится, страна наготове, — заявил Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытается отговорить президента России Владимира Путина от нападения на Украину. В частности, Белый дом разрабатывает санкции против России за такие действия.