Евродепутаты обсудили «вагнеровцев» и их прямую связь с аппаратом российского государства, после чего выразили беспокойство по поводу нарушения прав человека частной военной компанией.

Об этом передает DW.

Парламент Европейского союза назвал преступления «вагнеровцев» «чудовищными» и проголосовал за резолюцию против компании наемников. За выступили большинство депутатов — 585, против и воздержались— 83.

В документе сказано о военных преступлениях, совершенных ЧВК Вагнера. На счету российских головорезов пытки, внесудебные казни, мародерство, изнасилования и удержание источников полезных ископаемых в странах третьего мира. Европарламент также поддержал «усилия властей Украины привлечь к ответственности членов группы Вагнера, действовавших в Крыму и Донбассе».

— Европарламент указывает на весомые свидетельства того, что российское государство несет ответственность за финансирование, обучение, руководство и оперативное командование этими военизированными группами — cделан акцент в резолюции на то, что ЧВК Вагнера является «российским агентом».

В ЕС обратились к Кремлю с предложением выполнять собственный закон, в частности статью 359 Уголовного кодекса РФ, которая запрещает вербовку, обучение, финансирование или обеспечение наемников, а также использование их в боевых действиях.

Европейские политики также дали задание внешнеполитической службе альянса составить доклад о деятельности ЧВК Вагнера, который ляжет в основу международного трибунала по российским наемникам.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил ЧВК Вагнера, чтобы российские наемники держались подальше от Мали.



