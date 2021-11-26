Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева поприсутствовала на сессии Первомайского городского совета по приглашению мэра Олега Демченко.

Об этом сообщается на странице чиновницы в Facebook.

— Приятные впечатления от продуктивной и дружеской атмосферы. Местные депутаты, аппарат городского совета, народный депутат Украины Максим Дырдин и депутаты областного совета от этого округа работают сплоченной командой как один механизм на благо своей громады и ее жителей. Такое единство поражает и вдохновляет на дальнейшее сотрудничество, — поделилась впечатлениями Анна Замазеева.

Она также отметила нюансы распределения ресурсов для ремонта коммунальных дорог в ТГ: распределение средств между всеми районами области пропорционально общему километражу дорог каждой общины и дорожной карты.

Глава облсовета подчеркнула важность партнерства с областными депутатами от их округа по донесению проблемных вопросов громады и подачи запросов и заявлений на участие в государственных и областных программах.

— К примеру, общегосударственная программа «Питьевая вода Украины» на 2022 – 2026 годы», благодаря которой планируется реализовать более 1700 проектов во всех регионах страны для обеспечения жителей чистой водой. Или микропроекты, на которые выделяются денежные средства из областного бюджета. Эти программы имеют целевое назначение, поэтому помогают решать за короткое время срочные вопросы для территориальных общин. Ведь стоит помнить, что активность каждого депутата сегодня — это улучшение жизни общества завтра, — считает Анна Замазеева.

Затем она посетила Первомайскую районную больницу, где пообщалась с Виктором Готкой и заведующей «ковидного» отделения Еленой Масалитиной о важных проблемах заведения.

— Эта больница входит в перечень медучреждений первой волны. То есть, они первыми принимают пациентов с коронавирусом. Именно поэтому на последней сессии облсовета было решено предоставить этой больнице дополнительные средства из областного бюджета в размере 494 тысяч 507 гривен на установление кислородной системы. Сейчас там есть 150 койко-мест для больных коронавирусом и заполнена кислородная емкость на 8 кубометров, — рассказала чиновница.

Кроме этого, было решено выделить еще 500 тысяч гривен из резервного фонда области, средства на непосредственно установление кислородной станции будут выделены из городского бюджета Первомайска.

— По случаю еще раз благодарю наших врачей, которые ежедневно вступают в борьбу с пандемией и спасают бесценные человеческие жизни, — добавила Анна Замазеева.

Ранее глава Николаевского областного совета поспособствовала покупке автобуса для Вознесенской специальной школы, а также микроавтобуса для Областного центра социально-психологической помощи для лиц, пострадавших от домашнего насилия.