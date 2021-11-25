Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева поспособствовала покупке автобуса для Вознесенской специальной школы, а также микроавтобуса для Областного центра социально-психологической помощи для лиц, пострадавших от домашнего насилия.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Чиновница напомнила, что уже посетила Вознесенскую специальную школу в начале ноября, и отметила высокий уровень обучения в учреждении.

— Тогда меня попросили помочь с решением вопроса приобретения автобуса для этой школы, чтобы забирать учащихся на занятия из Вознесенского района или возить их на экскурсии, соревнования и разные активности. Это ведь очень важно для социальной адаптации таких детишек, — написала Анна Замазеева.

Она обратилась к профильному заместителю председателя Николаевской ОГА Александру Трайтли с просьбой обратить внимание на этот вопрос. По ее словам, учреждение ждало транспорт целых 10 лет.

— Благодаря налогоплательщикам и слаженному сотрудничеству на областном уровне нам удалось приобрести школьный автобус за средства «образовательной» субвенции. Уже сегодня транспорт находится в спецшколе и уже в ближайшее время сделает будни маленьких питомцев более комфортными, — добавила глава облсовета.

Также в день ежегодной акции «16 дней без насилия» Анна Замазеева посетила Областной центр социально-психологической помощи для лиц, пострадавших от домашнего насилия.

— Пообщалась с директором, работниками центра и теми, кто сейчас получает помощь. Много трудных историй, но столько же много надежды на новую жизнь у временно находящихся там женщин, — сказала Анна Замазеева.

Для этого заведения также за средства из государственных субвенций приобрели микроавтобус.

— Уже сегодня необходимый транспорт находится в этом спецучреждении и будет использоваться центром, который помогает жителям из разных уголков области, попавших в затруднительные ситуации, — заключила Анна Замазеева.

Ранее глава Николаевского областного совета объяснила, почему для реабилитации детей на Николаевщине выбрали именно санаторий «Дубки».