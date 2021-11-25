Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева поспособствовала покупке автобуса для Вознесенской специальной школы, а также микроавтобуса для Областного центра социально-психологической помощи для лиц, пострадавших от домашнего насилия.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Чиновница напомнила, что уже посетила Вознесенскую специальную школу в начале ноября, и отметила высокий уровень обучения в учреждении.
— Тогда меня попросили помочь с решением вопроса приобретения автобуса для этой школы, чтобы забирать учащихся на занятия из Вознесенского района или возить их на экскурсии, соревнования и разные активности. Это ведь очень важно для социальной адаптации таких детишек, — написала Анна Замазеева.
Она обратилась к профильному заместителю председателя Николаевской ОГА Александру Трайтли с просьбой обратить внимание на этот вопрос. По ее словам, учреждение ждало транспорт целых 10 лет.
— Благодаря налогоплательщикам и слаженному сотрудничеству на областном уровне нам удалось приобрести школьный автобус за средства «образовательной» субвенции. Уже сегодня транспорт находится в спецшколе и уже в ближайшее время сделает будни маленьких питомцев более комфортными, — добавила глава облсовета.
Также в день ежегодной акции «16 дней без насилия» Анна Замазеева посетила Областной центр социально-психологической помощи для лиц, пострадавших от домашнего насилия.
— Пообщалась с директором, работниками центра и теми, кто сейчас получает помощь. Много трудных историй, но столько же много надежды на новую жизнь у временно находящихся там женщин, — сказала Анна Замазеева.
Для этого заведения также за средства из государственных субвенций приобрели микроавтобус.
— Уже сегодня необходимый транспорт находится в этом спецучреждении и будет использоваться центром, который помогает жителям из разных уголков области, попавших в затруднительные ситуации, — заключила Анна Замазеева.
Ранее глава Николаевского областного совета объяснила, почему для реабилитации детей на Николаевщине выбрали именно санаторий «Дубки».
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева поспособствовала покупке автобуса для Вознесенской специальной школы, а также микроавтобуса для Областного центра социально-психологической помощи для лиц, пострадавших от домашнего насилия.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Чиновница напомнила, что уже посетила Вознесенскую специальную школу в начале ноября, и отметила высокий уровень обучения в учреждении.
— Тогда меня попросили помочь с решением вопроса приобретения автобуса для этой школы, чтобы забирать учащихся на занятия из Вознесенского района или возить их на экскурсии, соревнования и разные активности. Это ведь очень важно для социальной адаптации таких детишек, — написала Анна Замазеева.
Она обратилась к профильному заместителю председателя Николаевской ОГА Александру Трайтли с просьбой обратить внимание на этот вопрос. По ее словам, учреждение ждало транспорт целых 10 лет.
— Благодаря налогоплательщикам и слаженному сотрудничеству на областном уровне нам удалось приобрести школьный автобус за средства «образовательной» субвенции. Уже сегодня транспорт находится в спецшколе и уже в ближайшее время сделает будни маленьких питомцев более комфортными, — добавила глава облсовета.
Также в день ежегодной акции «16 дней без насилия» Анна Замазеева посетила Областной центр социально-психологической помощи для лиц, пострадавших от домашнего насилия.
— Пообщалась с директором, работниками центра и теми, кто сейчас получает помощь. Много трудных историй, но столько же много надежды на новую жизнь у временно находящихся там женщин, — сказала Анна Замазеева.
Для этого заведения также за средства из государственных субвенций приобрели микроавтобус.
— Уже сегодня необходимый транспорт находится в этом спецучреждении и будет использоваться центром, который помогает жителям из разных уголков области, попавших в затруднительные ситуации, — заключила Анна Замазеева.
Ранее глава Николаевского областного совета объяснила, почему для реабилитации детей на Николаевщине выбрали именно санаторий «Дубки».