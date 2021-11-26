Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк отмечает, что последние выпуски программы «Свобода слова Савика Шустера» выглядят «пропагандистским образом».
Об этом он сказал отвечая на вопрос журналиста Vesti.ua о том, журналист или пропагандист Савик Шустер, сообщается в Telegram-канале издания.
–На сегодняшний день, в сегодняшнем формате по последней его именной программе, они выглядят пропагандистским образом, – заявил Михаил Подоляк.
Ранее сообщалось, что ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, не ответил на приглашение в студию «Свободы слова Савика Шустера», чтобы обсудить вопрос по «вагнеровцам».
Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк отмечает, что последние выпуски программы «Свобода слова Савика Шустера» выглядят «пропагандистским образом».
Об этом он сказал отвечая на вопрос журналиста Vesti.ua о том, журналист или пропагандист Савик Шустер, сообщается в Telegram-канале издания.
–На сегодняшний день, в сегодняшнем формате по последней его именной программе, они выглядят пропагандистским образом, – заявил Михаил Подоляк.
Ранее сообщалось, что ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, не ответил на приглашение в студию «Свободы слова Савика Шустера», чтобы обсудить вопрос по «вагнеровцам».