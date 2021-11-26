Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк отмечает, что последние выпуски программы «Свобода слова Савика Шустера» выглядят «пропагандистским образом».

Об этом он сказал отвечая на вопрос журналиста Vesti.ua о том, журналист или пропагандист Савик Шустер, сообщается в Telegram-канале издания.

–На сегодняшний день, в сегодняшнем формате по последней его именной программе, они выглядят пропагандистским образом, – заявил Михаил Подоляк.

Ранее сообщалось, что ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, не ответил на приглашение в студию «Свободы слова Савика Шустера», чтобы обсудить вопрос по «вагнеровцам».