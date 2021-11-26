Секретарь СНБО Алексей Данилов пересказал один из разговоров между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Генерал-лейтенант настаивал, что украинские солдаты дадут отпор регулярными частями Российской Федерации.

Эту тему обсуждали программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны акцентировал, что украинские власти ведутся тщательную подготовку к сценарию российского наступления.

— Когда наши оппоненты делают вбросы, что ничего нет, все пропало и т.д, это не отвечает действительности. Страна готовится. Страна стоит на готовности. Как будет « мне очень нравился ответ нашего главнокомандующего. Президент на одном из совещаний задал ему вопрос: «Вот что». Он ответил: «Если будет бой, то он покажет. Наши ребята не подведут». Это сказал наш главнокомандующий, — передал Алексей Данилов.

По его словам, в Минобороны и других профильных ведомствах регулярно анализируют, как свести к минимуму фактор неожиданности в агрессии Кремля.

— Изучаем, чем нам нужно заниматься в ближайшее время, чтобы если вторжение наступит, наша страна была готова, — объяснил чиновник.

Напомним, военные аналитики Conflict Intelligence Team по открытым источникам установили передвижения российской армии в последние несколько месяцев и пришли к выводу, что возле украинских границ скопилась крупная группировка.