Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину втянули в операцию с «вагнеровцами», а он изначально был против ее проведения.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, пишут НикВести.

Глава государства отметил, что в результате операции могли пострадать обычные люди, которые бы летели вместе с боевиками. А поскольку самолет, в который в Минске должны были сесть «вагеровцы», принадлежал компании Turkish Airline, это бы пошатнуло отношения Украины и Турции.

Он отметил, что спрашивал у на то время начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы, должен ли знать президент Турции Реджеп Эрдоган о проведении такой операции, и тот ответил «нет».

— Самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями, там будут обычные люди, турецкие граждане и туристы. Я спросил: «А когда вы предлагаете, чтобы самолет снизился, и мы его приземлили в Украине, у меня вопрос — а может быть такое, что боевики захватят самолет?». Он ответил: «Может». А скажите мне, пожалуйста, что они заберут этот самолет и все люди погибнут «Даже лучше, мы обвиним в этом других». Я сказал, что считаю, что это не наша операция. Она не придумана детально. Я готов акцептовать любую операцию, даже эту, если будут детально просчитаны вещи, если не пострадают люди, — сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

По его мнению, Василий Бурба хотел рассорить Украину и Турцию.

— Когда он вышел, я сказал, что после Америки, он хочет поссорить меня, не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы этого нам не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверями, и как он нам помогает, я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я и говорил — мы не проводили эту операцию, нас втянули, — отметил президент.

Также Владимир Зеленский назвал своего предшественника Петра Порошенко товарищем Петей и заявил, что вместе экс-начальником разведки Минобороны Василием Бурбой планировал акцию, направленную на то, чтобы пошатнуть отношения Украины и США.