Президент Владимир Зеленский назвал своего предшественника Петра Порошенко товарищем Петей и заявил, что вместе экс-начальником разведки Минобороны Василием Бурбой планировал акцию, направленную на то, чтобы пошатнуть отношения Украины и США.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, пишут НикВести.

По словам Владимира Зеленского, Петр Порошенко вместе с на то время начальником Главного управления разведки Василием Бурбой планировал расколоть отношения Украины и США. Президент рассказал, что давно планировал уволить Василия Бурбу.

— Господин Бурба решил сохранить свое место. Это банально и просто. Знал, что я хочу, чтобы он был уволен. Тогда господин Бурба, не только я это знал, даже депутаты знали, принес какую-ту информацию, что он получил оперативную информацию по поводу того, что кто-то придумал формулу ковида и есть даже формула вакцины. Он сказал мне и назвал эту страну, — сказал он.

Глава государства отметил, что операция Василия Бурбы была спланирована Петром Порошенко.

— Он предложил мне передать эту информацию Российской Федерации или Китайским коллегам. Это была операция под названием «Бурба». Операция от товарища Пети. Почему от товарища Петя? Потому что у нас только тогда начались отношения с Соединенными Штатами Америки и у нас появился мощный партнер — Турция. Мы же не идиоты. Он предложил мне это передать и даже публично об этом сказать. Не знаю, за кого он нас принимал, но в этот момент стало окончательно понятно, что товарищ хочет пустить, как говорят разведчики, «торпеду». Вы понимаете, что он просто авантюрист и аферист? — отметил президент.

Позже он снова повторил, что за этим стоял экс-президент.

— Это все делал Петр Алексеевич, он хотел раскола наших отношений с Соединенными Штатами. Он не только это делал. Не хочу в грязь эту лезть, — сказал он.

Ранее бывший глава ГУР Министерства обороны Василий Бурба заявил, что 23 июля 2020 года получил от делегированного президентом главы ОП Андрея Ермака указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.