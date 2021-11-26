Один из создателей проекта гражданских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что ощущает стыд за сегодняшний разговор президента Владимира Зеленского с журналистами.
Своей оценкой он поделился в Twitter.
Хиггинс ответил на негативную оценку операции по задержанию вагнеровцев от Зеленского: «Мне стыдно за эту операцию».
— А мне стыдно за эту пресс-конференцию, — съзвил журналист.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украину втянули в операцию с «вагнеровцами», а он изначально был против ее проведения.
Один из создателей проекта гражданских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что ощущает стыд за сегодняшний разговор президента Владимира Зеленского с журналистами.
Своей оценкой он поделился в Twitter.
Хиггинс ответил на негативную оценку операции по задержанию вагнеровцев от Зеленского: «Мне стыдно за эту операцию».
— А мне стыдно за эту пресс-конференцию, — съзвил журналист.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украину втянули в операцию с «вагнеровцами», а он изначально был против ее проведения.