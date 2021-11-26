Ведущий расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что нападки Зеленского на экс-главу ГУР Бурбу «играют на руку» Москве.

Своим мнением он поделился в Twitter.

Болгарский журналист отметил, что нынешние слова президента про операцию «Авеню» о задержании наемников ЧВК Вагнера повторяют нарративы России.

— Зеленский отвечает на вопрос СМИ о причинах (предсказуемой) отсрочки спецоперации по вагнеровцам, напал на бывшего начальника военной разведки Бурбу, имея в виду, что он был коррумпирован и не был на той стороне восстания на Майдане. С другой стороны, давайте осознавать, что нестабильность и склоки в Украине идеально отвечают целям Кремля, поэтому они будут способствовать этому, насколько это возможно, — подчеркнул член Bellingcat.

Рассказ Зеленского о готовящемся путче не откликнулся доверием у Грозева.

— Мысленно перечислим президентов, сделавших малообоснованные заявления о предстоящих переворотах против них…, — написал расследователь.

Напомним, один из создателей проекта гражданских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что ощущает стыд за сегодняшний разговор президента Владимира Зеленского с журналистами.