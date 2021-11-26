Израиль «поднимает красный флаг» и «находится на грани чрезвычайного положения» из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529 из южноафриканского региона.

Об этом заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет, пишет The Jerusalem Post.

Он провел экстренно совещание, а потом выступил с обращением к гражданам.

— Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации, и я прошу всех быть полностью готовыми и работать неустанно, — сказал глава правительства.

Он добавил, что новый штамм вируса является крайне заразным. Израильтянам запрещено ездить в «красные зоны» — ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини (Свазиленд). Также иностранцы не могут въезжать в Израиль из этих стран.

Кроме того, любой израильтянин, который вернется в Израиль из Африки, должен быть изолирован на срок от семи до 14 дней. Нафтали Беннет подчеркнул, что этот карантин будет строго соблюдаться.

Всего в Израиле зафиксирован один случай штамма B.1.1.529, еще у двоих пациентов подозревают заражение этим штаммом, однако их анализы находятся в процессе обработки.

Как сообщалось, британский министр заявил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, является наиболее опасным из всех известных, поэтому необходимо проверить, защищает ли от него вакцина.