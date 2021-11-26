Британский министр заявил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, является наиболее опасным из всех известных, поэтому необходимо проверить, защищает ли от него вакцина.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что министр транспорта Грант Шеппс, отстаивая запрет на въезд из стран Южной Африки, заявил, что решение действовать превентивно было принято из-за опыта борьбы с COVID-19.

— Как описывают ученые, это наиболее опасный вариант вируса, с которым они никогда не сталкивались в своих исследованиях, — заявил Грант Шеппс журналистам.

Он добавил, что новый вариант B.1.1.529 по структуре отличается от других штаммов, от которых помогает вакцина. Следовательно, по мнению Гранта Шеппса, ключевой задачей является понять, защищает ли вакцина от этого нового штамма.

СМИ отмечает, что в настоящее время в Британии еще не было ни одного случая заражения новым вариантом коронавируса, согласно информации Агентства по здравоохранению Великобритании. Пока известно о подтвержденных случаях в Ботсване, а также в Гонконге.

Напомним, глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что для изучения влияния нового штамма коронавируса на вакцины необходимо несколько недель. Речь идет о южноафриканском варианте B.1.1.529 Sars-Cov-2.