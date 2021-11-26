Глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что для изучения влияния нового штамма коронавируса на вакцины необходимо несколько недель. Речь идет о южноафриканском варианте B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Об этом сообщает CNBC.

По ее словам, на сегодня ВОЗ известно о почти 100 геномных последовательностях этого штамма.

— Наша техническая группа по эволюции вирусов обсуждает этот вопрос (о новом штамме коронавируса, — прим.) с коллегами из Южной Африки. Они проведут встречу завтра. Встреча созвана, чтобы это обсудить, — подчеркнула Мария Ван Керкхове.

Она отметила, что пока мало что известно об этом штамме, но можно точно утверждать, что этот вариант имеет большое количество мутаций.

— Планируется проведение исследований, которые продлятся несколько недель. Цель этой работы будет заключаться, в частности, в том, чтобы выяснить потенциальное влияние этого варианта, например, на вакцины, — резюмировала Мария Ван Керкхове.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение провести экстренную встречу из-за того, что в нескольких африканских странах был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529.