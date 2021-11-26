Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение провести экстренную встречу из-за того, что в нескольких африканских странах был обнаружен новый штамм коронавируса B.1.1.529.

Об этом сообщает Financial Times.

Заседание пройдет в пятницу, 26 ноября. Эксперты ВОЗ обсудят, насколько опасным является новый штамм коронавируса

Директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра заявил, что ВОЗ приняла решение об экстренной встрече после его общения с экспертами. Он отметил, что в одной из провинций ЮАР новым штаммом заражаются до 90% заболевших коронавирусом.

В свою очередь главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщил, что новый штамм содержит множество «тревожащих мутаций в спайковом белке».

Как сообщалось, 25 ноября в Ботсване и ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с большим количеством мутаций.